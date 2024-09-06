حمدان بن زايد: نبارك للسواعد المنجزة ونتطلع لمزيد من النجاحات
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قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، إن التشغيل التجاري للمحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية هو إنجاز تاريخي لجهود دولة الإمارات المحلية والدولية الرامية لخفض البصمة الكربونية، وتحقيق الحياد المناخي.
ودون سموه على منصة «إكس»، أمس: «التشغيل التجاري للمحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية هو إنجاز تاريخي لجهود دولة الإمارات المحلية والدولية الرامية لخفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي.. نبارك للسواعد التي حققت هذا الإنجاز ونتطلع لمزيد من النجاحات».