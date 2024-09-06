سيف بن زايد: براكة نموذج عالمي وإنجاز نوعي للطاقة النظيفة السلمية

المصدر: دبي - البيان

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قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن مفاعل براكة للطاقة النووية، يمثل رؤية قائد وإنجاز وطن.

ودون سموه على منصة «إكس»، أمس: «الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في إرساء نموذج عالمي وإنجاز نوعي للطاقة النظيفة السلمية، بعين تنظر للغد وتبني للأجيال القادمة وتضمن للبشرية مستقبلاً مستداماً».

وأضاف سموه: «مفاعل براكة للطاقة النووية.. رؤية قائد.. وإنجاز وطن، ومع اكتمال تشغيل محطاته الأربع أصبح معلماً حضارياً تنسج فيه الإمارات من الذرّة قصصاً من النور تضيء مسارات حاضرنا ومستقبلنا نحو عصر جديد من الحياد المناخي والتنمية المستدامة».

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