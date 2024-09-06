طحنون بن زايد: المحطة إحدی الركائز الأساسية للتنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن الإمارات حققت اليوم إنجازاً استثنائياً في التحول نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، مع بدء العمليات التشغيلية للمحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية. ودوّن سموه على منصة «إكس» أمس: «حققت دولة الإمارات اليوم إنجازاً استثنائياً في التحول نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، مع بدء العمليات التشغيلية للمحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية».

يمثل مشروع براكة إحدی الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، من خلال تلبية احتياجات القطاعات المختلفة، ودعم النمو الاقتصادي المتنامي في دولة الإمارات، وتأمين مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

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