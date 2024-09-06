منصور بن زايد: براكة يجسد التزام الإمارات بنهج الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إن تشغيل المحطة الرابعة في براكة خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة وحماية البيئة، وتجسيد لالتزام الإمارات بنهج الاستدامة.

ودون سموه على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «تشغيل المحطة الرابعة في براكة خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة وحماية البيئة.. هذا الإنجاز يجسد التزام دولة الإمارات بنهجها في مجال الاستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

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