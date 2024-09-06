حامد بن زايد يطلع على معروضات «أبوظبي للصيد والفروسية»

المصدر: أبوظبي - وام

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زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النسخة الـ21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

واطلع سموه على المعروضات من المعدات المتعلقة بحياة المغامرات والأنشطة الرياضية الخارجية، والصقارة والصيد والفروسية، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالموروث الثقافي الإماراتي.

وخلال الزيارة أشاد سموه بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، الذي تنظمه مجموعة «أدنيك»، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، ويستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

ويجمع المعرض بين التقاليد والموروث الثقافي لدولة الإمارات، وأحدث المعدات والتجهيزات في مجالات الصيد والفروسية والصقارة، ما يجذب الزوار من جميع الأعمار.

كما أثنى سموه على تنوع المعروضات، التي تلبي مختلف احتياجات محبي رياضات الصيد والفروسية من مختلف أنحاء العالم.

وركزت فعاليات اليوم السادس من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية على الموروث الثقافي والتقاليد الإماراتية الأصيلة إلى جانب استعراض تشكيلة واسعة من المنتجات والأدوات المبتكرة التي تلبي أساليب الحياة المغامرة والرياضات والأنشطة الخارجية وسط إقبال واسع من الزوار من مختلف الفئات العمرية.

كما شهد المعرض إقامة أكبر مزاد على الإطلاق للإبل الأصيلة تضمن عرضاً متميزاً لجمال الإبل الصغيرة من الذكور والإناث التي تنحدر من أرقى السلالات وتحظى برعاية خاصة لتصبح من أفضل المنافسين في سباقات الهجن.ولضمان توارث هذه الرياضة التراثية من جيل إلى جيل تقود المجموعة العلمية المتقدمة جهوداً حثيثة للحفاظ على السلالات الأصيلة من خلال تنظيم هذا المزاد بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات.

وقدمت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مبادرة خدمة تخفيض النقاط المرورية واسترجاع رخص القيادة (لقائدي المركبات لمن عليهم 24 نقطة مرورية) ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ(21) لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

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