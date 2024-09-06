«ويتيكس» يبحث تحديات الاستدامة والطاقة والمياه

المصدر: دبي ــ البيان

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يناقش نخبة من الشخصيات القيادية والرؤساء التنفيذيين المتخصصين خلال الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2024»، أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع الاستدامة والطاقة والمياه، ودور صناع القرار في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ورسم السياسات الداعمة للعمل المناخي العالمي.

وعلى مدار أيام معرض «ويتيكس» الثلاثة، تركز «قيادات الطاولة المستديرة» على سبل اتخاذ إجراءات فعلية للتخفيف من تداعيات التغير المناخي وتسريع الحياد الكربوني وانتقال الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام ومنخفض الانبعاثات للجميع.

توجيهات

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي المعرض بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، «يدعم المعرض جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز منهجية التعاون وتضافر الجهود بما يسهم في دفع عجلة التحول نحو عالم أكثر اخضراراً وإشراقاً للجميع.

وعلى ضوء النتائج الإيجابية الملموسة التي حققها مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر - ديسمبر 2023، يسعى المعرض إلى تعزيز جسور التواصل بين كبار المسؤولين وصنّاع القرار لبحث أوجه التعاون الهادف إلى حشد التمويلات ودعم الشراكات والابتكارات المستدامة، وإيجاد بيئة تعاونية لتبادل أفضل الحلول والممارسات المبتكرة على مستوى العالم».

رعاية

من جهته، قال هاني طعمة، الشريك الإداري في شركة رولاند برجر الشرق الأوسط: «نحن فخورون برعاية «قيادات الطاولة المستديرة» في ويتيكس، وملتزمون بقيادة محادثات مؤثرة في مجالات إدارة المياه، والذكاء الاصطناعي، وتعليم الاستدامة.

ومن خلال توحيد القادة ذوي الرؤى في مختلف الصناعات ومن خلال التعاون بين القطاعات، نهدف إلى تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مما يضمن مساهمة جهودنا بشكل هادف في أجندة المناخ العالمية».

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