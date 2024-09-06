الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية تنطلق 9 سبتمبر

المصدر: دبي ــ البيان

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حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 9 سبتمبر لإطلاق الحملة الوطنية السنوية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية، تحت شعار «حصّن نفسك... احم مجتمعك»، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومركز أبوظبي للصحة العامة - دائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي ودبي الصحية، وذلك ضمن اســتراتيجيتها لإدارة البرامج الوقائية والمجتمعية وتوفيـر تغطيـة صحيـة شـاملة لتعزيز جودة الحياة الصحية في الدولة.

وتسعى الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، والارتقاء بكفاءات الكوادر الطبية وتزويدهم بأحدث الممارسات العالمية في مجال الوقاية، وتوسيع نطاق التغطية باللقاحات للفئات المستهدفة.

وتستهدف الحملة جميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، بمن فيهم العاملون في المؤسسات الحكومية والخاصة، والعاملون في القطاع الصحي، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا بما في ذلك كبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة.

استراتيجية وطنية

وتأتي حملة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشركائها للتوعية بالإنفلونزا الموسمية في إطار استراتيجية وطنية لتحصين المجتمع وحماية صحة أفراده، من خلال سعي الحملة للتركيز على أهمية تطعيم المواطنين والمقيمين ضد الإنفلونزا والتوعية بفوائد الوقاية من المرض، كما تجسد الحملة أهداف الوزارة في تعزيز نظام الرعاية الصحية بالدولة والعمل بشراكة وثيقة مع الجهات الصحية المعنية لضمان تنسيق الجهود وتحقيق أقصى فائدة للمجتمع.

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