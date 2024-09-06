«لهب» تبرم مذكرة تفاهم مع المركز الأردني للتصميم والتطوير

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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وقعت «لهب»، الشركة الوحيدة المصنعة للذخيرة في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة «ايدج»، مذكرة تفاهم مع المركز الأردني للتصميم والتطوير، المركز الرائد إقليمياً في تطوير أنظمة الدفاع واختبارها وتقييمها، لاعتماد مختبر الفحص الباليستي التابع لشركة «لهب» وفقاً لمعايير الناتو.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة في معرض سوفكس 2024 في العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، ستقوم «لهب» والمركز الأردني للتصميم والتطوير بتحديد فرص التعاون في اختبار وتقييم الذخيرة ذات العيار الخفيف، وذلك وفقاً لمعايير الناتو والمعايير العسكرية المعترف بها دولياً.

ويعتبر الاتفاق المبرم على تأهيل مختبر الفحص الباليستي التابع لشركة «لهب» ليشمل معايير الناتو في اختبار الذخيرة ذات العيار الخفيف، أحدث الجهود التي تبذلها الشركة ومجموعة «ايدج» لتوسيع قاعدة التصنيع المتقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وباستخدام الأجهزة والحواسيب المتقدمة، تلتزم «لهب» أيضاً بمعايير الاختبار الصارمة للذخيرة ذات العيار الخفيف التي حددتها اللجنة الدولية الدائمة لمواصفات الأسلحة النارية المحمولة في أوروبا، ومعهد مصنّعي الأسلحة والذخيرة الرياضية في أمريكا الشمالية «SAAMI».

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