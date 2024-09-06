عمار بن حميد يشهد حفل ختام «صيفنا سعادة»

المصدر: عجمان ــ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، حفل ختام الدورة الخامسة من برنامج «صيفنا سعادة 2024» الذي تنظمه حكومة عجمان، وأقيمت دورة هذا العام بالتعاون والشراكة مع 22 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

وأكد سمو ولي عهد عجمان حرص حكومة الإمارة على تنظيم البرنامج سنوياً، لتعزيز الترابط المجتمعي، واستثمار الطاقات، واستكشاف المواهب وتنميتها، خلال فترة الصيف.

وقال سموه: «سعداء بالنجاح الكبير للبرنامج، الذي يتميز بتنوّع فعالياته الثقافية، والعلمية، والرياضية، والمبادرات المجتمعية، التي تهدف إلى تطوير مهارات الحياة وإسعاد المجتمع».

وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على جهود اللجنة المنظمة، والجهات الداعمة، والمشاركة في البرنامج، وحرصها على تنفيذ برامج مجتمعية، تستقطب مختلف الفئات العمرية، وتسهم في إسعاد الأسر الإماراتية والمقيمة وأصحاب الهمم. حضر حفل الختام الذي أقيم بفندق عجمان سراي، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية.

وعبر أحمد الرئيسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبرنامج عن فخره بما حققه «صيفنا سعادة» من تطور، وما وصل إليه من نجاح بشهادة جميع المشاركين من مختلف فئات المجتمع.

وقال خلال كلمته بالحفل: «هذا النجاح تحقق بفضل الله، ثم دعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وإيمانه بالفكرة منذ اللحظة الأولى، إلى أن وصلنا لختام النسخة الخامسة من البرنامج».

وتابع الرئيسي «حقق البرنامج هذا العام، العديد من المكتسبات من خلال المشاركة الواسعة والفعالة للعديد من المؤسسات والجهات الوطنية، ما شكل حالة مميزة من التلاحم المجتمعي، وأسهم في تقوية أواصر العلاقات الإنسانية في الإمارة».

ووجه رئيس اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الشكر لكل من سخر وقته وجهده لبناء جيل مثقف من الشباب، مثنياً على دور وزارة تنمية المجتمع، ووزارة الثقافة، والمؤسسة الاتحادية للشباب، وللجهات الحكومية وشبه الحكومية، وللشركاء والداعمين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز