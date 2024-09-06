محمد بن زايد ومحمد بن راشد: خطوة مهمة أخرى للإمارات نحو الحياد المناخي وإضافة عالمية لحماية الكوكب

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات تخطو خطوة مهمة أخرى في رحلتها نحو تحقيق هدف الحياد المناخي، وذلك مع بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي في «إكس» أمس: «مع بدء العمليات التشغيلية في المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية، تخطو دولة الإمارات خطوة مهمة أخرى في رحلتها نحو تحقيق هدف الحياد المناخي».

وأضاف سموه: «سنواصل إعطاء الأولوية لأمن الطاقة واستدامتها لما فيه خير الإمارات وشعبها حاضراً ومستقبلاً».

إنجاز إماراتي

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مشروع براكة للطاقة النووية إنجاز إماراتي وفخر عربي وإضافة عالمية لحماية الكوكب، مشيداً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي في «إكس» أمس: «أكملت اليوم بحمد الله محطات براكة للطاقة النووية التشغيل التجاري الكامل لمحطاتها». وأضاف سموه: «براكة للطاقة النووية ستوفر 25 % من احتياجات الدولة من الكهرباء، براكة للطاقة النووية أكبر مصدر للطاقة النظيفة في المنطقة».

وتابع سموه: «براكة للطاقة النووية أضافت أكبر نسبة كهرباء نظيفة للفرد في السنوات الخمس الماضية على مستوى العالم، 75 % منها تنتجها محطات براكة، براكة للطاقة النووية ستحد من انبعاث 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً بما يعادل إزالة 4.8 ملايين سيارة من الطرقات».

ولفت سموه إلى أن «براكة للطاقة النووية رؤية وقرار ومشروع محمد بن زايد، حفظه الله، مؤكداً أنه «إنجاز إماراتي، وفخر عربي، وإضافة عالمية لحماية الكوكب».

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