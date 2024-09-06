بدور القاسمي تطلق «الوكالة الإعلامية الطلابية» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة ورئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، «الوكالة الإعلامية الطلابية»، وهي أول وكالة من نوعها على مستوى دولة الإمارات، يديرها طلبة «قسم الاتصال الإعلامي» في الجامعة.

جاء تأسيس الوكالة بالتعاون بين «الجامعة الأمريكية في الشارقة»، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» و«الشبكة الوطنية للاتصال» الرائدة في تقديم الخدمات المتكاملة، والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها، حيث استند هذا التعاون إلى رؤية مشتركة لدعم المواهب الشابة وتمكينها في دولة الإمارات.

وحول إطلاق الوكالة قالت الشيخة بدور القاسمي: «نعمل على تهيئة بيئة تجمع الأفكار والإمكانات، بهدف تمكين الطلبة المبدعين، وبناء الجيل القادم من رواد صناعة الإعلام.».

واستعرض مركز «شراع» خلال حفل إطلاق الوكالة الشراكة الوثيقة مع «الجامعة الأمريكية في الشارقة»، والجهود المشتركة للجانبين، والتي من بينها برنامج «دوجو» المتقدم الذي قدم الرعاية على مدار أربعة أسابيع لأفضل المشاركين في برنامج «دوجو» لريادة الأعمال.

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