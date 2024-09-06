تحديث 34 وثيقة لتعزيز منظومة التميز الحكومي في بلدية دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف المهندس حسن اليماحي، مدير عام بلدية دبا الفجيرة، عن تحديث أكثر من 34 وثيقة، شملت تشريعات وسياسات وخططاً ستسهم في تعزيز منظومة التميز الحكومي، وتحقيق نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الحكومية، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الريادة والتميز والإبداع، حيث أدَّت نتائج هذه التشريعات والسياسات والقرارات، إلى تحقيق عدد من المنجزات، واعتماد عدد من الأدلة، منها: دليل عينات الأغذية، ودليل التفتيش على المنشآت الغذائية، ودليل الاشتراطات الصحية، ودليل التسمم الغذائي، بالإضافة لتوثيق إجراءات إدارة النفايات، ويأتي ذلك ضمن جهود البلدية للحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتحقيق الاستدامة.

وأكد اليماحي سعي البلدية للارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة، حيث حرصت إدارة الأداء المؤسسي بالبلدية على تطوير إجراءات العمل والارتقاء بالأداء المؤسسي، من خلال خطط استراتيجية مدروسة، تدعم ركائز التنمية التي تشهدها الإمارة على جميع المستويات.

وأوضح اليماحي تنفيذ البلدية 12 زيارة ميدانية لعدد من الإدارات في البلدية، أهمها: إدارة الصحة العامة، وإدارة الشؤون الهندسية والتخطيط، للاطلاع على آليات العمل، ومتابعة الإجراءات وتطويرها، بالإضافة إلى توثيق الأنشطة والأعمال.

ذاكراً مواصلة جهودهم للارتقاء بكافة الخدمات إلى أفضل المستويات، والحرص على عقد عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في المسؤولية المجتمعية وإدارة المخاطر والتميز المؤسسي، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة، التي بدورها تعزز الخطط الاستراتيجية للبلدية، وذلك إيماناً بالدور الريادي للكوادر البشرية في البلدية في دعم الخطط وتمكينها.

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