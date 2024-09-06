جلسة تستعرض دور الاتصال الرقمي في تمكين الشباب

المصدر: الشارقة - مريم العلي

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عقد مجلس الشارقة للشباب جلسة بعنوان «الاتصال الحكومي الرقمي.. ما بين الاستفادة من الشباب وتمكينه»، بمشاركة خالد النعيمي مدير المؤسسية الاتحادية للشباب، وأسماء حسوني مدير المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وركزت الجلسة على أهمية الاتصال الرقمي في تمكين الشباب، وتعزيز دورهم في بناء المجتمع، وتناول مدير الجلسة، خالد الريسي عضو مجلس الشارقة للشباب، عدة محاور أساسية، أبرزها المبادرات الحكومية لتعزيز التواصل بين الحكومة والشباب، والأسس التي تدعم دور الشباب في الاتصال الحكومي الرقمي، كما تطرق إلى أساليب الاتصال الحكومي الفعالة بين مختلف الفئات العمرية، وأثر الشباب في تطوير آليات الاتصال الحكومي الرقمي.

وأكد خالد النعيمي مدير المؤسسية الاتحادية للشباب، وجود حزمة من المبادرات الحكومية، تهدف إلى تعزيز التواصل بين الشباب والحكومة.

رافد مهم

وأضاف أن برنامج «100 موجه» يشكل رافداً مهماً لتوجيه الشباب نحو تطوير مهاراتهم، فيما يركز «البرنامج الوطني لقيم شباب الإمارات»، على تعزيز القيم الوطنية الإماراتية، من خلال التواصل بين الأجيال. كما أشار إلى مبادرة «خلوة الشباب»، التي تجمع القيادات الوطنية بالشباب، لمناقشة الأفكار الداعمة لهم.

إنجاز بارز

وأفاد النعيمي بأن فعالية هذه البرامج، تُقاس عبر استطلاعات رأي الشباب، وتحليل البيانات الرقمية، إضافة إلى مؤشرات الأداء، التي تحدد مدى تأثير هذه المبادرات في تمكين الشباب. كما أشار إلى أن الإمارات تمكن من تحقيق إنجاز بارز، بحصولها على المرتبة الأولى في مؤشر تنمية الشباب لعام 2023.

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