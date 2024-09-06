تعاونية الاتحاد توقع مذكرة تفاهم مع «وطني الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت تعاونية الاتحاد مذكرة تفاهم مع مؤسسة وطني الإمارات، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتسخير الإمكانيات المتوفرة لديهم من أجل الاستفادة المثلى لكلا الطرفين، وإدارة الاتصال والتواصل بين الجانبين لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الفئات المستهدفة.

ووقع الاتفاقية في مقر إدارة تعاونية الاتحاد بالورقاء سيتي مول كل من الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد محمد الهاشمي، والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات ضرار بالهول الفلاسي، بحضور عدد من المديرين والموظفين من كلا الطرفين.

وأكد محمد الهاشمي بأن التعاونية تحرص على توقيع مذكرات التفاهم والتعاون مع مختلف المؤسسات المجتمعية والوطنية التي لها تأثير كبير في المجتمع، وذلك بهدف توطيد أواصر التعاون والتنسيق وترسيخ علاقة الشراكة فيما بينهم والاستفادة من خبرات جميع الأطراف بكافة المجالات، مما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، ويشكل قيمة مضافة للطرفين.

وأعرب ضرار بالهول الفلاسي عن فخره بتوقيع هذه الاتفاقية مع تعاونية الاتحاد، والتي تأتي في إطار توجهات المؤسسة الرامية إلى تفعيل المبادرات الوطنية والمجتمعية لكافة فئات المجتمع وتجسّد حرصها على غرس مقومات الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة وتعزيز القيم الإماراتية، إضافة إلى تشجيع العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية بين الشباب وأفراد المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز