تبادل خبرات التنمية الأسرية بين أبوظبي والشارقة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت مؤسسة التنمية الأسرية – أبوظبي وفداً من مراكز التنمية الأسرية في إمارة الشارقة، في مركز جبل حفيت المجتمعي، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات المشتركة، وتعزيز التعاون بين الجهتين.

ورحبت كنة العامري مديرة مركز جبل حفيت المجتمعي التابع لمؤسسة التنمية الأسرية، بالوفد الزائر الذي ترأسته موزة الشحي، مدير إدارة الإرشاد الأسري في مراكز التنمية الأسرية بالشارقة، مشيدة بجهودهم في تعزيز العلاقات بين المؤسسات الحكومية واستعراض أفضل الممارسات وتبادل الخبرات بين الطرفين.

وتضمنت الزيارة جولات تعريفية حول مرافق المركز، حيث اطلع الوفد على أفضل الممارسات في مجال غرفة العلاج باللعب المخصصة للأطفال وآلية استقبالهم وتشخيصهم، كما تعرف الوفد على خدمات إدارة الإرشاد والاستشارات الأسرية، إضافة إلى الخدمات والبرامج التي يقدمها مركز جبل حفيت المجتمعي، والتي تسعى إلى توفير بيئة اجتماعية جاذبة لأفراد الأسرة والمجتمع، ومساحات آمنة للتواصل الأسري والمجتمعي، ونشر الوعي واكتساب المعارف والمهارات الاجتماعية ورصد الاحتياجات المجتمعية التي تعزز جودة حياة الأفراد في جو يجمع بين الترفيه والتثقيف بطرق مبتكرة غير تقليدية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز