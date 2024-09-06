«تنمية المجتمع» تناقش الوعي الاقتصادي لدى الأجيال الجديدة

المصدر: الشارقة - مريم العلي

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شاركت وزارة تنمية المجتمع في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة 2024، وذلك عبر جلسة حملت عنوان «الأسرة الإماراتية.. نحو تمكين اقتصادي مستدام»، وتم خلال هذه الجلسة استعراض مجموعة من القضايا والمحاور في نقاش اجتماعي جمع بين كبار المواطنين والشباب.

وركزت الجلسة على تعزيز الوعي الاقتصادي لدى الأجيال الجديدة، واستكشاف الفرص المتاحة لهم لدخول عالم ريادة الأعمال. وتندرج هذه الجلسة ضمن مبادرات «لقاء عبر الأجيال»، التي تشكل جزءاً من السياسة الوطنية لكبار المواطنين.

وخلال الجلسة، التي أدارتها الإعلامية علياء الشامسي من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، تم التطرق إلى الاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، ودور المؤسسات في تجهيز الأجيال القادمة بمهارات اقتصادية تتناسب مع العصر الحديث، كما تم تناول الدعم الذي تقدمه المؤسسات الحكومية لكبار المواطنين، لتعزيز تمكينهم وتفعيل دورهم في قطاع ريادة الأعمال».

وفي سياق الحوار خلال الجلسة أكدت نعيمة الزعابي، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن المجلس يسعى جاهداً لتحقيق دمج شامل للمرأة في القطاع الاقتصادي، وتعزيز ريادة الأعمال النسائية، وأوضحت أن المجلس يوفر الدعم للسيدات الراغبات في بدء مشاريعهن الخاصة.

وأكدت شريفة الظهوري، مدير مراكز «إرثي» لتطوير المهارات، أن مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة يحرص على إطلاق برامج متميزة على المستويين المحلي والعالمي، بهدف الحفاظ على فنون الحرف اليدوية والارتقاء بها.

وأشارت شيخة الهرمودي، المتحدثة الرسمية باسم مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، إلى أن المركز يركز على تمكين رواد الأعمال الشباب، لمواجهة التحديات التكنولوجية المتزايدة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية لمشاريعهم.

وشدد رجل الأعمال الإماراتي والخبير المالي والاقتصادي، حسين أحمد القمزي، على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، موضحاً أن القطاعين الحكومي والخاص بحاجة إلى تبني رؤية مستدامة، تسهم في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

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