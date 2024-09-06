«دي بي ورلد» الخيرية: أولويتنا تلبية الاحتياجات العاجلة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مؤسسة «دي بي ورلد الخيرية»، الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أنها تمنح الأولوية في نشاطاتها لتوفير المساعدات الأساسية، مثل الغذاء والإمدادات الطبية والإغاثة الطارئة، للمحتاجين في حملاتها الخيرية الحالية.

وفي استجابة للعدد المتزايد من النازحين، بسبب النزاعات والكوارث الطبيعية، قالت لطيفة القمزي المدير العام للمؤسسة، إن المؤسسة «تلتزم بإحداث تأثير هادف من خلال تقديم المساعدات الأساسية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، بما في ذلك الشباب المتضررون من النزوح، ومن خلال الشراكات المتعددة، مثل تعاوننا مع الهلال الأحمر في قطاع غزة، نضمن وصول الدعم الضروري إلى المجتمعات الهشة».

وأضافت: «تعمل مؤسسة دي بي ورلد الخيرية على توسيع جهودها في مساعدة المجتمعات التي تواجه تحديات فورية، وضمان تلبية الاحتياجات العاجلة بشكل سريع. وتلتزم المؤسسة بتقديم الإغاثة لمجتمعات النازحين، من خلال المبادرات الإنسانية المستهدفة، مع التركيز على الاستجابة الفورية للكوارث والرعاية الصحية والأمن الغذائي».

وتابعت: «في العام الماضي، وصلت مبادراتنا إلى أكثر من 140 ألف شخص في 21 دولة، وذلك بفضل التعاون الوثيق مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية.

وتعزز هذه الشراكات فعالية جهودنا، وتضمن وصول المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.

بالإضافة إلى ذلك، ندعم المشاريع المحلية في الدولة، بما في ذلك التبرع بمبلغ 2.7 مليون دولار لحملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في عام 2023، ما يؤكد التزامنا بمكافحة الجوع عالمياً، وضمان الأمن الغذائي للفئات الهشة».

وقالت القمزي إن مناطق معينة من العالم، وخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، تتأثر بشكل كبير بالصراعات والكوارث والأزمات الأخرى، ما يؤدي إلى مستويات مثيرة للقلق من النزوح.

مساعدة

وأضافت: «إن المجتمعات الضعيفة، المتضررة من تغير المناخ والصراعات، تتطلب مساعدة فورية لتلبية احتياجاتها العاجلة. يمكننا بعد تلبية الضروريات الأساسية فورياً، التركيز على تقديم الدعم طويل الأجل، الذي لا يساعد هذه المجتمعات على البقاء والاستمرار فحسب، بل يمكّنها أيضاً من تحقيق الازدهار».

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