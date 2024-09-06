«بيت الخير» تحتفي باليوم الدولي للعمل الخيري

المصدر: دبي ـ البيان

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احتفت جمعية بيت الخير باليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام، تقديراً لمساهمات دولة الإمارات الإنسانية في مجالات العمل الخيري.

وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، إن هذا اليوم مناسبة تعكس نجاح دولة الإمارات في تعميق مفهوم العمل الخيري، وتحويله إلى سمة مجتمعية وقاعدة أخلاقية راسخة، مستفيدة من الإرث الأخلاقي والنهج الذي وضعه الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي دعم وشجع الأعمال الخيرية والإنسانية، وأسهم في ترسيخها كجزء أساسي من الهوية الوطنية. وأضاف أنه تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024، يبرز اليوم الدولي للعمل الخيري كمناسبة تعكس التوجه الإنساني لدولة الإمارات، واهتمامها الدائم بتحقيق التقدم والرفاهية للجميع.

وأعرب عن سعادته بمشاركة العالم في الاحتفاء باليوم الدولي للعمل الخيري، الذي قام على قيم التطوع والإحسان وشعور القادرين بواجبهم نحو الأسر والفئات الاجتماعية الأضعف دخلاً والأقل حظاً في المجتمع. وأوضح أن «بيت الخير» استطاعت أن تسجل نموذجاً للأداء الخيري المؤسسي، من خلال تطوير الحلول الخيرية، والوصول إلى أكثر الناس حاجة بإنفاقها ما يزيد على 2.8 مليار درهم خلال 35 عاماً من مسيرتها.

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