الإمارات تشارك في الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون بالدوحة

المصدر: وام

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شارك معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين في الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم أعماله أمس "الأربعاء" في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول المجلس، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما شارك معاليه في لقاء جمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة بمعالي الوزراء المشاركين في الاجتماع.

وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور خلال اجتماع لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون حرص دولة الإمارات على المشاركة في مثل هذه الاجتماعات التي تأتي في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات المشتركة في ضوء التطورات العالمية المتسارعة، للخروج برؤى موحدة في جميع قضايا ومجالات العمل.

كما أكد معاليه أهمية الاجتماع لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الوطنية بما يسهم في تعزيز مواءمة سياسات وأنظمة العمل بين دول المجلس والنهوض بأسواق عملها وتعزيز كفاءتها وتنافسيتها العالمية وإنتاجيتها.

وناقش الاجتماع مسار العمل في القطاع الخاص ونتائج مبادرات إستراتيجية لجنة وزراء العمل بدول المجلس ومبادئ الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإجازات الأمومة في تشريعات دول المجلس وغيرها من الموضوعات.

من جهة أخرى، شهد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، الحفل الذي أقيم على هامش الاجتماع لتكريم الشركات الرائدة في مجال التوطين وأصحاب المشروعات الصغيرة المتميزة في دول مجلس التعاون.

وتم خلال الحفل تكريم شركة كوادر لاستشارات الموارد البشرية، ومجموعة بارجيل القابضة لتميزهما في مجال الإحلال والتوطين على مستوى دولة الامارات، كما تم تكريم شركة ميرانا لتقنية المعلومات كأحسن مشروع صغير على مستوى الدولة، حيث هنأ معاليه هذه الشركات وأشاد بجهودها الوطنية في دعم سياسات التوطين وريادة الأعمال في دولة الإمارات.

ضم وفد وزارة الموارد البشرية والتوطين المشارك في الاجتماع، سعادة شيماء العوضي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية وسعادة أحمد آل ناصر وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية ووكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والإستراتيجية بالإنابة، وعدد من المعنيين في الوزارة.

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