«إقامة دبي» توضح ساعات العمل يوم الجمعة في مراكز تسوية أوضاع المخالفين

المصدر: دبي- البيان:

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أوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن َّ ساعات الدوام لمهلة المخالفين خلال يوم الجمعة في مركز تسوية أوضاع المخالفين بمنطقة العوير والمخصص للتبصيم ولإصدار تصاريح المغادرة ستبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الـ 12 ظهًرا ومن الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً.

وسيستمر العمل في المركز من السبت حتى الخميس من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء على مدار فترة سريان المهلة.

وبشأن ساعات الدوام في مراكز آمر النموذجية البالغ عددها 86 مركزاً ، والتي تُقدم جميع خدمات تسوية أوضاع الراغبين في البقاء وإصدار تصاريح المُغادرة لحاملي الهوية الإماراتية ستكون وفق ساعات الدوام لكل مركز حيث بإمكان المتعاملين الضغط على الرابط المرفق كي يتسنى لهم اختيار المركز الأكثر قرباً لمنطقتهم أو التواصل عبر مع مركز الاتصال "آمر" على الرقم 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع للحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسارات،

وhttps://www.gdrfad.gov.ae/ar/customer-happiness-centers

وتُناشد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي المخالفين باغتنام هذه الفرصة الذهبية والعيش بحُريةٍ وهدوءٍ نفسيّ على أرض الدولة أو العودة الطوعية لأوطانهم مُؤكدةً دعمها الكامل للجميع سواء المقيمين أو الزائرين ممن تنطبق عليهم شروط المهلة .

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