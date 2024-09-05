محمد بن راشد : طحنون بن زايد يساهم في تحديد شكل اقتصاد العالم المستقبلي

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني يساهم في تحديد شكل اقتصاد العالم المستقبلي، وذلك تعليقاً على قائمة التايم لأهم 100 شخصية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : " في عالم متغير .. تشكل فيه التقنيات والتكنولوجيا الاقتصاد العالمي المستقبلي .. وفي قلب هذه التقنيات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي .. أصدرت مجلة التايم قائمتها السنوية لأهم 100 شخصية في هذا المجال .. وضمن قائمة الذين يشكلون مستقبل هذه التقنية عالمياً The Shapers .. نرى اسم أخي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان .. الذي يقود عدة مؤسسات وشركات وشراكات وبرامج عالمية للمساهمة في تشكيل مستقبل هذا القطاع ليس محلياً بل عالمياً .. وبالتالي المساهمة في تحديد شكل اقتصاد العالم المستقبلي" .

وأضاف سموه " وضمن القائمة أيضاً أحد أعضاء الفريق الوطني في هذا القطاع فيصل البناي وذلك ضمن مسؤولي الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال .. الوطن يفخر بكم .. ويراهن على ما راهنتم عليه .. والمستقبل يُبنى بكم ومعكم . وقادم أجيالنا بكم أجمل بإذن الله". .

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