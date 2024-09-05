"طرق دبي" تمنح حقوق تسمية محطة مترو "المشرق" لشركة "سوق التأمين" لمدة 10 أعوام

المصدر: البيان

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منحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حقوق تسمية محطة مترو المشرق إلى شركة سوق التأمين، التي تعد من أكبر منصات التأمين في دولة الإمارات.

وسيتم إعادة تسمية محطة مترو المشرق بالكامل، ليصبح اسمها الجديد محطة مترو سوق التأمين، وذلك لمدة 10 أعوام. وتمتاز المحطة التي تقع ضمن الخط الأحمر لشبكة مترو دبي، بمركزها الاستراتيجي على شارع الشيخ زايد، حيث تخدم العديد من الأفراد من مرتادي المباني التجارية والسكنية، فضلاً عن الأحياء المجاورة لها.

وبهذه المناسبة، صرح عبد المحسن إبراهيم كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، قائلاً: "تحرص الهيئة دائمًا على ترسيخ شراكات ناجحة مع القطاع الخاص لما لها من دور حيوي في تحفيز النمو الاقتصادي، ويمثل هذا التعاون مع شركة سوق التأمين نموذجاً يحتذى به للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي من شأنه أن يسهم في الاستفادة من مشاريع ومبادرات الهيئة، وخلق فرص عمل في مجموعة متنوعة من المجالات، ويمهد الطريق للقطاع الخاص لدعم التوجه الحكومي في هذا الصدد.."

وأضاف كلبت: "تعتبر إمارة دبي منصة مثالية لكبرى الشركات ورواد الأعمال الراغبين في إبراز علاماتهم التجارية والترويج لها، كما تشكل محطات مترو دبي واجهة إعلانية مميزة ومتطوّرة للمؤسسات والمستثمرين في دولة الإمارات والمنطقة، حيث بإمكانهم التسويق لمنتجاتهم وخدماتهم وحلولهم في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والتجارية، كما أنها تواكب تطلعاتهم الهادفة إلى تعزيز التنافسية العالمية، والازدهار بأعمالهم في دبي والدولة عموماً، والتوسع نحو الأسواق الخارجية".

ومن جانبه عبّر أفيناش بابور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوق التأمين، عن بالغ تقديره لمنحهم حقوق تسمية إحدى محطات مترو دبي، مشيرًا إلى أن تخصيص إحدى المحطات البارزة في دبي لشركة سوق التأمين يُعد معلماً مهماً في مسيرة الشركة. وأكد التزامهم بخدمة وحماية المجتمع الإماراتي، معبراً عن وجه التشابه بين دور المترو في ربط الناس عبر دبي ورسالة الشركة في ربط العملاء بحلول التأمين المناسبة، ما يجعل حياتهم أكثر أمانًا وسهولة. وأعرب بابور عن تطلعه للأثر الإيجابي الذي سيتركه هذا التعاون على سكان وزوار دبي.

وستعمل الهيئة اعتبارا من سبتمبر وحتى نوفمبر 2024 على تغيير اسم المحطة على اللوحات الخارجية والارشادية خارج وداخل المحطات، وفي الأنظمة الذكية والإلكترونية وتطبيقات الهيئة لمنظومة المواصلات العامة بالإضافة إلى تغيير الإعلان الصوتي على متن عربات المترو قبل وعند الوصول إلى المحطة.

وتلفت الهيئة انتباه مرتادي مترو دبي إلى التغيير في اسم المحطة على الوسائط المذكورة. وخلال الفترة أعلاه، وبإمكان رواد المترو طلب المساعدة والاستفسار من فرق العمل التابعة للهيئة في المحطات في حالة الحاجة لأي توضيح.

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