شرطة دبي تضم سيارتي تيسلا الجديدة إلى دورياتها المرورية

المصدر: البيان

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أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارتي تيسلا الجديدة لأسطول دورياتها المرورية.

ودشن العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، السيارتين، بحضور نائبه العميد عصام إبراهيم العور، ومطيع بينهامو، المدير العام لشركة تيسلا في الإمارات، وأنس مضمون، مدير عمليات المبيعات والصيانة، ومازن الأمين، مدير مبيعات الشركات.

وستتولى السيارتين مهام في تنظيم حركة السير والمرور إلى جانب تعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية، وغيرها من مناطق الإمارة.

وقال العميد جمعة بن سويدان إن تدشين الدوريات الجديدة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على استخدام وسائل النقل الحديثة والتي تتميز بأحدث التقنيات والمواصفات، وتحتوي أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للعمل في الجانب المروري والأمني، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للجمهور.

وأشاد العميد جمعة بن سويدان، بالتعاون والتنسيق والتعاون المشترك بين شرطة دبي وشركة تيسلا في مجال دعم البرامج وأنشطة القيادة، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن شرطة دبي حريصة على عقد الشراكات مع القطاع الخاص بما يعكس توجهات الحكومة في تعزيز التواصل والتعاون الإيجابي والتكامل المنشود في تنفيذ المبادرات المشتركة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين الحكومي والخاص.

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