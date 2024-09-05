محمد بن راشد: «براكة» إنجاز إماراتي وفخر عربي وإضافة عالمية لحماية الكوكب

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن مشروع براكة للطاقة النووية إنجاز إماراتي وفخر عربي وإضافة عالمية لحماية الكوكب، مشيداً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «أكملت اليوم بحمدالله محطات براكة للطاقة النووية التشغيل التجاري الكامل لمحطاتها».

وأضاف سموه: «براكة للطاقة النووية ستوفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، براكة للطاقة النووية أكبر مصدر للطاقة النظيفة في المنطقة».

وتابع سموه: «براكة للطاقة النووية أضافت أكبر نسبة كهرباء نظيفة للفرد في السنوات الخمس الماضية على مستوى العالم، 75% منها تنتجها محطات براكة، براكة للطاقة النووية ستحد من انبعاث 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً بما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات».

ولفت سموه إلى أن «براكة للطاقة النووية رؤية وقرار ومشروع محمد بن زايد، حفظه الله»، مؤكداً أنه «إنجاز إماراتي، وفخر عربي، وإضافة عالمية لحماية الكوكب».

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