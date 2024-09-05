محمد بن زايد يبحث مع فهد الصباح الروابط التاريخية وتطور التعاون

المصدر: (أبوظبي، دبي - وام)

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي، الروابط الأخوية التاريخية، التي تجمع الإمارات والكويت ومستوى تطور التعاون والعمل المشترك في جميع الجوانب، التي تخدم مصالح البلدين، وتسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار. وتطرق الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، أمس، إلى أهمية دعم العمل الخليجي المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي، الشيخ فهد الصباح، حيث استعرضا العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها والارتقاء بها، والتي تعززت بتوقيع جملة من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، ضمن عدد من القطاعات التنموية الحيوية في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الازدهار والتطور الكبير الذي تتسم به علاقات البلدين ليس وليد البارحة، ولكنه ثمرة روابط أخوية وطيدة جمعت الدولتين منذ أمد بعيد. وأشار إلى أن مسيرة النماء، التي تمضي فيها الإمارات والكويت يداً بيد، وما يجمعهما من روابط اجتماعية وثقافية وتاريخية عميقة لا تلبث أن تنمو وتزداد قوة وصلابة برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت.

وتم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون على كافة المستويات، خاصة ما يتعلق بالتبادل التجاري والسياحي في ضوء مقومات الجذب التي تتمتع بها الإمارات والكويت، مع التأكيد على أهمية إشراك القطاع الخاص، وفتح المجال أمام الاستثمار لاستكشاف مسارات جديدة يمكن من خلالها تعظيم فرص الجانبين في تنمية شاملة ومستدامة.

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