«الإمارات للدراسات» وأكاديمية أنور قرقاش ينظمان منتدى استراتيجياً 16 الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

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ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية يومي 16 و17 سبتمبر الجاري، منتدى هيلي السنوي الأول، الذي يمثل إضافة قيمة للحوارات الاستراتيجية في الدولة.

ويعالج المنتدى، الذي يحمل شعار «نظام عالمي مضطرب: قراءة في المفاهيم، والتشكيل، وإعادة البناء»، قضايا عالمية ملحة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط، ويشارك فيه قادة فكر وخبراء دوليون ودبلوماسيون وأكاديميون، لبحث أبرز التحديات والتحولات، التي تعيد تشكيل عالمنا.

يناقش المنتدى 3 محاور رئيسة، لفهم المشهد العالمي المتغير، وهي، المحور الأول «الجيوسياسي»، الذي يتناول التحولات الجيوسياسية في ظل عالم مضطرب، وكيفية توظيف الدول الاضطرابات العالمية لتعظيم المكاسب ورسم مسارات آمنة، ومناقشة إعادة تشكيل الحوكمة العالمية، ومستقبل الشرق الأوسط بين الحرب والسلام، وصعود القوى الوسطى في عالم متعدد الأقطاب، ومحاولة استشراف تأثير مستقبل السياسة الأمريكية في الساحة السياسية العالمية عام 2025.

أما الثاني «الجيو اقتصادي» فيسلط الضوء على حالة التجزؤ في الاقتصاد العالمي، وتتمخض عنه جلسات فرعية، تتناول إعادة صياغة قواعد الأمن الاقتصادي، وعودة السياسات الحمائية، وإعادة رسم الممرات اللوجستية العالمية مع احتدام التنافس السياسي، والتحول الطاقي، فيما يناقش المحور الثالث «الجيوتكنولوجي» أثر التطور التكنولوجي المتسارع في التفاعلات الدولية، وآفاق التكنولوجيا الناشئة وتحدياتها، وانعكاسات التنافس الأمريكي- الصيني على القوى التكنولوجية الناشئة، إضافة إلى دبلوماسية الفضاء، وحروب المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي.

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