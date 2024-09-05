دبي للقرآن تكمل استعدادها لانطلاقة مسابقة الشيخة فاطمة للإناث

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اكتمال استعداداتها لانطلاق الدورة الثامنة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث 1446هـ/2024م، والتي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من 07 – 13 سبتمبر الجاري بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي، بمشاركة أكثر من 60 دولة وجالية مسلمة حول العالم، وتقام فعالياتها يومياً على فترتين صباحية ومسائية، حيث تبدأ الفترة الصباحية في التاسعة والنصف صباحاً، بينما تبدأ الفترة المسائية في الخامسة مساء، صرح بذلك المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، وأضاف سعادته أن جميع وحدات الجائزة أكملت استعدادها لبدء الفعاليات، وأثنى على الجهود الكبيرة، التي قامت بها الوحدات العاملة في الجائزة والموظفون، خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال إنجاز المهام الموكلة إليهم.

وأشاد بالمساندة والدعم الكبيرين للقيادة الرشيدة، وقال: «إن جميع الترتيبات قد اكتملت من النواحي الإدارية والفنية، وإعداد الأسئلة التي فاق عددها لأكثر من 500 سؤال، كما تم تشكيل لجنة تحكيم دولية من عدد من المشايخ المتميزين أصحاب الخبرة في تحكيم المسابقات الدولية الحاصلين على إجازات في القراءات».

تعاون

وأشاد بوملحه بتعاون أجهزة الإعلام المختلفة، التي ظلت تواكب وترصد فعاليات المسابقة، من خلال التغطية المتميزة للمسابقة في الأعوام الماضية، وقال إن الترتيبات لهذه الدورة ستكون أكثر تميزاً نظراً للانتهاء المبكر من جميع الترتيبات، ومنها عملية تفرغ المتطوعين من جميع الدوائر والمؤسسات، التي يعملون بها، لضمان أدائهم لمهامهم بشكل متميز، كما تم الانتهاء كذلك من الترتيبات الخاصة بالنقل المباشر للمسابقة، بالتنسيق مع مؤسسة دبي للإعلام ممثلة بقناة نور دبي، كما تم تخصيص تردد على القمر الصناعي نايل سات، وقناة الجائزة على اليوتيوب، بالإضافة إلى يوميات الجائزة، التي تعدها وحدة الإعلام، وتلخص مجريات المسابقة.

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