اتفاقية لإنشاء أول محطة مستقلة لتحلية المياه في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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وقعت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أمس اتفاقية تعاون مع «أكوا باور» الشركة السعودية المتخصصة في مجال تحول الطاقة، لإنشاء أول محطة مستقلة لتحلية المياه في منطقة الحمرية بالشارقة تلبية لسد احتياجات الإمارة من المياه.

وتستخدم المحطة تقنية التناضح العكسي ومن المتوقع أن تنتج نحو 272 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً بحلول الربع الثاني من عام 2027 وعند بدء مرحلة التشغيل لكامل قدرة المحطة الإنتاجية في الربع الثالث من عام 2028 ستصل المحطة لكامل قدرتها الإنتاجية التي تبلغ نحو 410 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً بما يسهم في تزويد 1.4 مليون نسمة بالمياه الصالحة للشرب.

وأكد عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تعمل بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تنفيذ استراتيجية محددة في مجال المياه تهدف لتعزيز الأمن المائي وتلبي احتياجات التنمية الشاملة وفق أعلى معايير الجودة وتضمن استدامة وصول المياه النقية للمستهلكين في جميع مناطق الإمارة.

وأوضح أن المشروع من أكبر الاستثمارات في مجال المياه على مستوى الإمارة وباستخدام أحدث التقنيات.

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