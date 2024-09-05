فرع لـ«تعاونية الاتحاد» في مجمع روكان السكني بدبي

المصدر: دبي - البيان

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وقعت تعاونية الاتحاد مذكرة تفاهم مع شركة LMD LLC، لإنشاء أول فرع للتعاونية في مجمع روكان السكني الواقع في وادي الصفا بمنطقة دبي لاند، خلف المرابع العربية، حيث تعتبر هذه الاتفاقية ضمن إطار خطط واستراتيجيات «التعاونية» للانتشار والتوسع بمشاريع جديدة تسعد المساهمين والمتسوقين، وتلبي حاجات جميع الفئات المجتمعية بإمارة دبي.

ووقع الاتفاقية كل من محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، وحمد العبار، الشريك المدير لشركة LMD، وذلك بمقر إدارة تعاونية الاتحاد بالورقاء سيتي مول.

وقال محمد الهاشمي: إن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة LMD يتماشى مع التزام «التعاونية» بمعايير الاستدامة ودعم المجتمعات المحلية ضمن مبادراتها المجتمعية وخططها للتوسع والانتشار، بما يعود بالنفع على جميع المساهمين والمستهلكين والسكان، مشيراً إلى أن التعاونية حريصة على إيجاد شراكات جديدة تعزز من مشاريعها الاستثمارية وتوسع أعمالها.

وقال حمد العبار: إن الاتفاقية تؤكد سعينا الدؤوب لتوسيع نطاق أعمالنا، ونحن سعداء بالتعامل مع تعاونية الاتحاد وأن يكون لها أول فرع في مجمع روكان السكني الذي يعتبر من المشاريع السكنية الرائدة والمميزة بدبي، بسبب موقع المشروع وميزاته السكنية.

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