مبادرات «صقر الخيرية» تدعم القطاع الصحي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

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أعلنت مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية في رأس الخيمة عن مجموعة من المبادرات المشتركة مع بنك دبي الإسلامي، حيث قدم البنك دعماً كبيراً لعدد من المبادرات الصحية والاجتماعية التي ترعاها المؤسسة في إمارة رأس الخيمة.

وأوضح أحمد راشد الزعابي، أمين عام مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية في رأس الخيمة، أن المؤسسة قامت بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي، بتزويد مستشفى صقر الحكومي بأجهزة طبية متطورة تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، من بين هذه الأجهزة، تم توفير جهاز «الإلكترونستاجمو جرافي» لعيادة الأنف والأذن والحنجرة بقيمة 344 ألف درهم، والذي يلعب دوراً حيوياً في تشخيص وعلاج حالات عدم الاتزان والدوار من خلال فحص حركة العين وتقييم وظائف الأذن الداخلية.

وأضاف: كما تم تزويد المستشفى بجهاز متقدم لعلاج أمراض الظهر، مثل الانزلاق الغضروفي وتضييق العمود الفقري وآلام أسفل الظهر والرقبة الميكانيكية، بقيمة 431.5 ألف درهم، مما يوفر علاجات فعالة دون الحاجة إلى التدخل الجراحي، وفي خطوة متميزة ضمن هذه المبادرات، قدّمت المؤسسة، بدعم من بنك دبي الإسلامي، أول جهاز مناظير لجراحة العمود الفقري في الإمارات الشمالية، والذي يُعد من أحدث التقنيات المتطورة في هذا المجال. تبلغ قيمة هذا الجهاز 482.7 ألف درهم، ومن المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في جودة العمليات الجراحية للعمود الفقري، مما يوفر خيارات علاجية متقدمة للمرضى.

وأوضح الزعابي أنه تم إطلاق مبادرة «بالعلم نرقى» بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي، حيث خصص البنك مليون درهم لدعم طلاب العلم في الإمارة، كما دعمت المؤسسة بالشراكة مع البنك، مبادرة تجهيز المنازل السكنية الجديدة للمواطنين، من خلال توفير خدمات الكهرباء والماء والأجهزة الإلكترونية اللازمة، بأكثر من 866 ألف درهم خلال عام 2024.

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