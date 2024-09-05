«الخارجية» تتسلم أوراق اعتماد سفير مولدوفا

المصدر: أبوظبي - وام

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تسلم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد أناطول فانجيلي، السفير الجديد لجمهورية مولدوفا لدى الدولة.

وتمنى للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع جمهورية مولدوفا في شتى المجالات.

من جانبه، أشاد سفير جمهورية مولدوفا الجديد، بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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