إعلان أسماء الفائزين بجائزة «تريندز هاب للبحث العلمي»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أمس، عن الفائزين بجائزة «تريندز هاب للبحث العلمي» في نسختها الأولى، والتي تهدف إلى تشجيع الباحثين إقليمياً ودولياً، على البحث العلمي المبدع والفعال والخلاق، في مختلف القضايا التي تقع ضمن دائرة اهتمامات المركز، والتي تغطي بدورها العديد من المحاور.

وقال المركز: إنه سيتم تكريم الفائزين بالجائزة، بفرعيها العربي والإنجليزي، ضمن احتفالية «تريندز» باليوبيل البرونزي في التاسع من سبتمبر الجاري. وتضمنت الجائزة أربعة مجالات بحثية، الأول يشمل القضايا السياسية، والشؤون الأمنية والعسكرية، ويستهدف الثاني القضايا الاقتصادية، وقضايا التنمية، والمناخ والاستدامة، أما المجال الثالث فهو متعلق بالقضايا الثقافية والاجتماعية، ويتناول الرابع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

واختارت اللجنة الاستشارية العليا للجائزة، 3 فائزين عن الفرع العربي، وثلاثة عن الإنجليزي، وذلك من بين 78 ورقة بحثية ترشحت للمجالات الأربعة. وفازت بالمركز الأول عن الفرع العربي الباحثة سماح البرادعي من جامعة تونس - تونس، عن «القضايا الثقافية والاجتماعية»، وجاء في المركز الثاني الباحث ياسر قطيشات من الأردن، عن «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي»، وحلت ثالثة الباحثة نداء السيد من جامعة القاهرة.

أما الفائزون عن الفرع الأجنبي، فجاءت في المركز الأول الباحثة مريم السعيدي من جامعة زايد، وحل في المركز الثاني الباحث محمد العزايزة من جامعة زايد، وحصلت الباحثة أسما العفيفي على المركز الثالث. وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز: إن الجائزة استقطبت باحثين متميزين من دول العالم، وقدموا أوراقاً بحثية متنوعة وقيمة.

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