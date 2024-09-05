مجلس الطفل بالفجيرة يوزع 300 حقيبة مدرسية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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نظمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع جمعية الفجيرة الخيرية، المبادرة السنوية «العودة إلى المدارس» في موسمها الخامس، المبادرة التي تهدف إلى توفير الأدوات القرطاسية والمدرسية لأبناء الأسر المتعففة بتوزيع 300 حقيبة مدرسية، في خطوة تعكس المسؤولية المجتمعية والالتزام بدعم الأسر المحتاجة، وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد. وأكد الدكتور حمد البقيشي، المدير التنفيذي للجمعية، أن المبادرة تعكس جهودهم في دعم الأسر المتعففة وتوفير الأدوات المدرسية التي تحتاجها لزرع الفرحة والبهجة في نفوسهم مع بداية العام الدراسي.

وأشارت موزة اليماحي، المدير التنفيذي للأنشطة والبرامج مديرة مجلس الطفل في جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، إلى أن هذه المبادرة تمثل عملاً خيرياً مستداماً لدعم فئات خاصة في المجتمع بحاجة لمد يد العون.

وقالت إن المبادرة جاءت انطلاقاً من فكرة فريق فرسان الفجيرة من الأطفال المتطوعين أمل وعلي العبدولي، وشيخة وعلياء الكندي، وفاطمة وشيخة ومبارك الزحمي، الذين أرادوا من خلالها تقديم المساعدة للأسر المتعففة وطلبة العلم.

وقالت الدكتورة هدى الدهماني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الجمعية مديرة مجلس زايد لأصحاب الهمم: إن تعاون أسر الأطفال أصحاب الفكرة ودعمهم لأبنائهم كان له دور محوري في نجاح المبادرة.

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