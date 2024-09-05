شيخة بنت سيف: العمل الخيري مُتأصّل في نسيج المجتمع الإماراتي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أكدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية على أن العمل الخيري مُتأصّل في نسيج المجتمع الإماراتي، مما شكّل دولة الإمارات كقائد عالمي في العمل الخيري، تبني إرثاً مُستداماً من التعاطف للأجيال الحالية والقادمة.

وأشادت الشيخة شيخة بالإرث الدائم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ألهمت رؤيته والتزامه بالعمل الإنساني، العديد من المبادرات الخيرية في جميع أرجاء العالم. وقالت الشيخة شيخة: «كانت حياة أبينا الشيخ زايد شهادة على قوّة العطاء والتزامه الثابت بمساعدة المُحتاجين. إرثه يواصل توجيه جهودنا في جلب الأمل والسعادة لأولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها».

وأشارت الشيخة شيخة إلى أن مبادئ الشيخ زايد من الرحمة والكرم مُتأصّلة في نسيج المجتمع الإماراتي، تسير على خُطاها حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مما شكّل دولة الإمارات كقائد عالمي في العمل الخيري، مؤكدة على أن هذه القيم كانت أساساً راسخاً في تعزيز ثقافة العطاء التي تتجاوز الحدود، مما يعود بالنفع على الإمارات وعلى المجتمعات في جميع أنحاء العالم. كما أكّدت على الدور الحاسم الذي يلعبه العمل الخيري في تحويل حياة الأطفال المرضى.

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