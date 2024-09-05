تعاون بين «إيدج» والبحرية البرازيلية لتطوير الصاروخ الوطني «MANSUP» المضاد للسفن

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، شراكة استراتيجية مع البحرية البرازيلية لإتمام التطوير الكامل للصاروخ الوطني المضاد للسفن «MANSUP» التابع للبحرية بحلول نهاية عام 2025.

وبموجب العقد ستقوم مجموعة «إيدج» و«سييات»، الشركة البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية، بتوفير الموارد اللازمة لضمان تسليم «MANSUP» في الوقت المناسب لدمجه مع فرقاطات الشبح الجديدة من فئة «Tamandaré» التابعة للبحرية.

وقال رودريغو توريس، المدير المالي لمجموعة «إيدج»: «يسعدنا أن نعزز تعاوننا مع القوات البحرية البرازيلية والإماراتية على حد سواء، بينما نعمل أيضاً على توسيع مجموعتنا الخاصة من أنظمة الصواريخ ودفع عجلة التحول داخل صناعة الدفاع. ».

وجرى التوقيع خلال زيارة رسمية للبحرية البرازيلية إلى المقر الرئيس لمجموعة «إيدج» في أبوظبي، وذلك بحضور الوفد البرازيلي الزائر، ويضم الأدميرال إدغار لويز سيكويرا باربوسا، المدير العام للمواد البحرية، والأدميرال إيمرسون غايو روبرتو، قائد القوات الجوية البحرية، والأدميرال كارلوس هنريك دي ليما زامبيري، مدير أنظمة الأسلحة البحرية، والأدميرال مارسيلو دا سيلفا غوميز، مدير إدارة البرامج البحرية ومدير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البحرية، والأدميرال سيرجيو بلانكو أوزوريو، مدير الملاحة الجوية البحرية، والكابتن كليتون سوزا دا سيلفا، مساعد مدير المواد البحرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز