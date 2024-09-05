مناقشة الابتكارات والحلول التكنولوجية في قطاعات الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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نظم مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بالتعاون مع مجلس الشباب في مجموعة «إي آند»، ورشة عمل حول أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية في قطاعات الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وجاء تنظيم الورشة في متحف المستقبل بدبي، ضمن مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، المبادرة الوطنية السنوية، التي ينظمها البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للمبرمجين، لتعزيز الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تطبيقاته في دولة الإمارات، وفي إطار جهود «إي آند» لدعم توجهات دولة الإمارات والمساهمة في تعزيز ريادتها العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتمكين الجيل المقبل من الشباب الإماراتي.

وأكد د. عبد الرحمن المحمود، خبير في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز التوجهات الوطنية الهادفة لتعزيز الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي.

وقالت حصة علي ناصر، رئيسة مجلس الشباب في «إي آند»: نفخر بتعاوننا مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في خطوة مهمة لتحفيز العقول الشابة على استخدام الإمكانات اللامحدودة في التكنولوجيا لا سيما في الذكاء الاصطناعي.

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