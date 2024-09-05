«كهرباء دبي» تطلع الشركات على تجربتها في استثمار الموارد البشرية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة حصرية في مجمع «التطوير المهني والأكاديمي»، لاطلاع الشركات التابعة لها على ممارسات الهيئة المتعلقة بالاستثمار في الموارد البشرية ومتطلبات تطبيق إطار عمل الاستثمار في الموارد البشرية «IIP»، وإتاحة الفرصة للاستفادة من تجربة الهيئة في تنفيذ هذا الإطار، وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الشركات التابعة للهيئة على تطبيق إطار عمل الاستثمار في الموارد البشرية «IIP»، وتزويدها بمنهجية عمل منظمة لتحسين الأداء وتحقيق الأهداف من خلال الإدارة الفعالة والتنمية المستمرة للموارد البشرية.

وخلال الورشة تعرفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، وصندوق دبي الأخضر للاستثمار، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، وشركة ماي دبي، ومركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، وديجتال X وإنفرا X، على أبرز ممارسات الهيئة في مجالات تطبيق القيم المؤسسية، والكفاءات القيادية، ونظام التمكين الوظيفي، وإدارة الأداء الوظيفي، وأنظمة تقدير وتكريم الموظفين، وقياس العائد على الاستثمار من التدريب، ومهارات المستقبل، وأنظمة الابتكار، ومبادرات السعادة، والتحول الذكي في الموارد البشرية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نحرص على مشاركة خبراتنا وتجاربنا الناجحة مع جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز المؤشرات التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي على الصعد كافة، ونحرص على توفير التدريب اللازم لموظفي الهيئة والشركات التابعة لها، لضمان مواكبتهم لأحدث التقنيات والتوجهات الوطنية والعالمية، ومساعدتهم على النمو والتقدم في حياتهم المهنية، انطلاقاً من إيماننا بأن موظفينا هم العنصر الأهم في مواصلة النجاح والتميز».

وقال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة: «تعمل الهيئة على تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار ورعاية المواهب وإسعاد الموظفين، وتسهم بيئة العمل الإيجابية والمحفزة والمرنة في الهيئة في رفع مؤشرات الرفاه الوظيفي وسعادة كل الموظفين.

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