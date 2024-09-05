«الاتحاد للماء والكهرباء» تدشن 4 منشآت باستثمار 442 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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دشّنت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» أربع منشآت جديدة في قطاعي المياه والطاقة الكهربائية بإجمالي استثمارات 442 مليون درهم، تدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز البنية التحتية لتلك القطاعات الحيوية، وتضمن موثوقية واستدامة الخدمة في مختلف أنحاء شمال الإمارات.

وأكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن افتتاح ثلاث محطات توزيع طاقة جديدة في كل من عجمان والفجيرة، إلى جانب محطة ضخ بمركز الغيل لتخزين وتوزيع المياه في رأس الخيمة، خطوة على طريق تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية التي تركز على تعزيز البنية التحتية لقطاعي المياه والطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن تلك الرؤية لا تهدف إلى الاستجابة للحاجات السكانية ومتطلبات التنمية في شمال الإمارات فحسب.

وشملت محطات توزيع الطاقة التي تم تدشينها في عجمان كلاً من محطة الحميدية الرئيسية جهد 132/11، باستثمار يبلغ 137 مليون درهم، التي حلت محل المحطة القديمة التي كانت تحمل الاسم نفسه، ومحطة محمد بن زايد الفرعية الجديدة جهد 33/11 في منطقة محمد بن زايد السكنية، باستثمار يبلغ 61 مليون درهم. أما في الفجيرة فتم تطوير محطة النجيمات الرئيسية بأحدث التقنيات والمعدات مقابل نحو 122 مليون درهم.

وتعمل المحطات الجديدة في معظمها آلياً ويمكن مراقبتها والتحكم فيها عن بعد

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