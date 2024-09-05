«التوطين»: 1800 شركة في النظام الإلكتروني للسكنات العمالية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من 1800 شركة مسجلة في النظام الإلكتروني للسكنات العمالية، والذي يعد أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية، حيث يسهم النظام في تعزيز وعي الشركات حول اشتراطات ومعايير السكن العمالي الملائم، الذي يضمن راحة ورفاهية القوى العاملة المستخدمة لهذه السكنات.

وأوضحت الوزارة أن نحو 1.5 مليون عامل يستخدمون السكنات العمالية على مستوى الدولة، والتي تتوفر فيها أعلى معايير الراحة والصحة، بما يتوافق مع معايير السلامة، وتهدف لتعزيز جودة حياة القوى العاملة في الدولة.

وأوضح محسن النسي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش أن مفتشي الوزارة ينفذون بشكل متواصل زيارات ميدانية للسكنات العمالية على مستوى الدولة، للتأكد من التزام الشركات بتوفير سكن لائق ومريح لعمالتها، وأشار إلى أن الوزارة تحرص على بناء علاقات شراكة بناءة مع شركات القطاع الخاص، وتقديم حملات توعية تدعمها، بما يساعدها على الالتزام بالتشريعات.

وكشفت الحملة التفتيشية الأخيرة، التي نفذت خلال الفترة من 20 مايو إلى 7 يونيو الماضيين تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية عن 352 مخالفة، منها عدم توفير وسائل التهوية والتكييف بالشكل المناسب، وعدد من المخالفات الأخرى.

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