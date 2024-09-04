أحمد بن محمد يكرم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال

المصدر: البيان

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كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم، الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال التي تنظمها غرف دبي في حفل أقيم في دار الاتحاد.

وأكد سموه أن هذه الجائزة المرموقة تعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي كنموذج مُلهم للريادة في قطاع الأعمال، ونؤكد دعمنا لكل الشركات المتميزة والمبادرات التي تُعزز من تنافسية الإمارة وتساهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33.

وشهد الحفل تكريم كل من "موانئ دبي العالمية – دول مجلس التعاون الخليجي" - جائزة التوسّع العالمي، و"مجموعة الإمارات" - جائزة الابتكار الرقمي، و"بروكتر آند قامبل العربية" - جائزة الشركات المميزة، "صديقي القابضة" - جائزة الشركات العائلية.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "كرّمنا اليوم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال التي تنظمها غرف دبي في حفل أقيم في دار الاتحاد، ونبارك لجميع الفائزين: "موانئ دبي العالمية – دول مجلس التعاون الخليجي" - جائزة التوسّع العالمي، "مجموعة الإمارات" - جائزة الابتكار الرقمي، "بروكتر آند قامبل العربية" - جائزة الشركات المميزة، "صديقي القابضة" - جائزة الشركات العائلية".

وأضاف سموه: "هذه الجائزة المرموقة تعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي كنموذج مُلهم للريادة في قطاع الأعمال، ونؤكد دعمنا لكل الشركات المتميزة والمبادرات التي تُعزز من تنافسية الإمارة وتساهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33".

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