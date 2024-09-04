عبدالله آل حامد: الإعلام الوطني ركيزة أساسية لبناء مجتمعات متماسكة ومواجهة المعلومات المضللة

المصدر: الشارقة - مريم العلي

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أشاد معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، بقدرة دولة الإمارات الفريدة على مواجهة التحديات بكفاءة عالية واحترافية، مؤكداً أن الإعلام الوطني أثبت جدارته في التصدي للمعلومات المضللة وتوجيه المجتمع نحو الحقيقة، وأضاف أن هذه القدرات الإعلامية تبرز بشكل أكبر في عصر الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث يتعاظم دورهما في إعادة تشكيل المشهد الإعلامي وصياغة مستقبله، مما يجعل الإمارات في مقدمة الدول التي تتبنى هذه التحولات وتستفيد منها.

وفي كلمته التي حملت عنوان "الإعلام الوطني وسيمفونية الازدهار"، والتي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تناول دور الإعلام الوطني في تعزيز مسيرة التنمية والازدهار وأكد أن الإعلام الوطني أشبه بسيمفونية متكاملة تتداخل فيها مختلف الأصوات لتشكل لحناً يعبر بعمق عن هوية الوطن وطموحاته، كما شدد على أن الإعلام ليس مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل هو أداة أساسية لبناء مجتمعات متماسكة وقوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التقدم.

وتابع قائلاً: "نحن في المكتب الوطني، وبتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نعمل جاهدين على الارتقاء بقطاع الإعلام في الدولة، ونسعى إلى تعزيز دوره على الصعيد الوطني، ليكون الإعلام حاضراً وفاعلاً في دعم أهداف الدولة التنموية، وتوصيل رسالتها إلى العالم بأفضل صورة ممكنة".

وشدد معاليه على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في حياة الأفراد والمجتمعات، مشيرًا إلى أن الإعلام الوطني يشكل ركيزة أساسية في بناء المستقبل، حيث قال: "الإعلام الوطني لطالما كان منارة للأمل، يجسد طموحات الوطن ويعكس رؤى قيادته لتحقيق الازدهار والتقدم في مختلف المجالات. ومع تسارع وتيرة التغيرات العالمية والتحول الرقمي الذي نعيشه اليوم، أصبح الإعلام أكثر أهمية من أي وقت مضى في تعزيز الوعي وتوجيه الفكر، وفي هذا العصر تنتقل المعلومات بسرعة البرق لتصل إلى الناس في كل مكان دون عوائق. لقد أحدثت التكنولوجيا الرقمية ثورة في أسلوب حياتنا وتعلمنا، مما جعل الإعلام أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة".

وأضاف: "إننا نعيش في زمن يحتاج فيه الأفراد إلى مواكبة التطورات المتلاحقة وفهم تأثير الإعلام في تشكيل آرائهم وقيمهم، ولهذا فإن دور الإعلام لا يقتصر على نقل الأخبار فقط، بل يمتد إلى بناء جسور الفهم والتواصل بين الشعوب، وتوجيه الأفراد نحو المستقبل بمسؤولية ووعي أكبر".

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