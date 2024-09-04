مجلس دبي للإعلام يبحث سبل تعزيز التعاون مع "سوني" العالمية مع التركيز على تنمية المواهب الإعلامية

المصدر: البيان

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بحث مجلس دبي للإعلام فرص توسيع آفاق التعاون والشراكة مع مجموعة "سوني" الرائدة عالمياً في مجال الإعلام والترفيه والألعاب الإلكترونية، وذلك في إطار سعي المجلس لبناء المزيد من جسور التواصل مع الشركات والمؤسسات الكبرى صاحبة الحضور البارز والمؤثر في المجال الإعلامي عالمياً، وبما يخدم المستهدفات الاستراتيجية لدبي في مجال التطوير الإعلامي، وتحقيقاً لأهداف المجلس في إيجاد كافة البدائل الداعمة لتوجهاته في تعزيز قدرات الإعلامي المحلي من خلال تبادل الخبرات مع كبار صُنّاع تكنولوجيا الإعلام ورواده حول العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر المجلس وضمّ سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، وسعادة مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير رئيس مجلس إدارة "تيكوم"، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وسعادة محمد الملا، الرئيس التنفيذي لـ"دبي للإعلام"، وهشام العلماء، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء في مجلس دبي للإعلام، وفريق مجموعة "سوني" بقيادة توشيموتو ميتومو، كبير المستشارين والنائب التنفيذي للرئيس ومدير الاستراتيجية في المجموعة، وعدد من القيادات التنفيذية للمجموعة اليابانية العالمية.

واستعرض اللقاء ملامح المشهد الإعلامي في إمارة دبي، والأهداف التطويرية التي يسعى المجلس لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة في ضوء توجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لاسيما في مجال النهوض بقدرات الإعلام المحلي لمواكبة التطور السريع في أساليب واستراتيجيات العمل الإعلامي، وما يستدعيه ذلك من إعداد كادر بشري على أعلى قدر من الكفاءة المهنية والتمكُّن من توظيف التقنيات الحديثة في تقديم محتوى مبدع قادر على المنافسة وفق أرقى المعايير العالمية، حيث ناقش الجانبان سبل تنمية المواهب الإعلامية وتزويدها بالمهارات والأدوات التي تزيد من تميزها في عالم الإعلام الجديد.

وأكدت سعادة نهال بدري أن مجلس دبي للإعلام يعمل على ترجمة توجيهات سموّ رئيس المجلس بتعزيز التعاون والشراكة مع كبرى المؤسسات الإعلامية الرائدة عالمياً بما يدعم استراتيجية تطوير إعلام دبي، معربة عن أملها في أن يكون هذا اللقاء مقدمة لشراكة حقيقية، ومزيد من التعاون البنّاء مع "سوني"، الرائدة في مجال التكنولوجيا الإعلامية، وذلك في إطار سعي المجلس لتوسيع دائرة تبادل الخبرات والأفكار في مجالات رئيسية تركز على القطاعات الإعلامية الجديدة والأكثر نمواً وانتشاراً على مستوى العالم، ومن أهمها الأفلام والإنتاج وهما من القطاعات التي تعد "سوني" من روادها الرئيسيين عالمياً.

كذلك، أعربت الأمين العام لمجلس دبي للإعلام عن أملها في أن يشمل التعاون تطوير البرامج التدريبية وفرص تبادل الخبرات التي يمكن من خلالها تطوير العنصر البشري، مع التركيز على إعداد كوادر إعلامية إماراتية متميزة، وتزويدها بالمعارف النظرية والمهارات العملية التي تمكنها من قيادة مسيرة تطوير الإعلام والمشاركة الإيجابية الفعّالة في رفع جودة محتواه، عبر إتقان التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وتسخيرها في تقديم محتوى محلي متطور بمعايير تنافسية عالمية.

وتطرّق النقاش إلى التحديات التي يواجهها السوق الإعلامي في المنطقة والعالم في الوقت الراهن، وسبل التغلب عليها، من خلال الأفكار المبتكرة التي من شأنها مواكبة تطلعات المتلقّي، وما يصبو إليه من محتوى عالي الجودة، كذلك الحلول التي تكفل تفادي التحديات التي جلبتها التكنولوجيا إلى المشهد الإعلامي عالمياً.

شراكات نموذجية

من جانبه، قال سعادة مالك آل مالك إن التطور الذي حققته دبي كمركز رائد للإعلام على مستوى المنطقة جاء على خلفية شراكات نموذجية أبرمتها مع كبرى الشركات الإعلامية العربية والعالمية وكذلك شركات التقنية الرائدة في تقديم حلول وتجهيزات تدعم القطاع، معرباً عن اعتزازه بالشراكة التي تجمع "تيكوم" بمجموعة "سوني"، وتطلعه أن تشهد هذه الشراكة مزيداً من التطور والنمو خلال المرحلة المقبلة في سبيل تقديم إعلام متطور بمعايير جودة عالية، ومع سعي دبي لتطوير قطاعها الإعلامي وإمداده بمزيد من الحلول التي تمكنه من تحقيق معدلات أعلى من التميز.

وقال سعادته إن قطاع الإعلام يُعد من القطاعات المحورية في مجموعة "تيكوم" حيث تواصل المجموعة إسهاماتها وجهودها في سبيل تطوير هذا القطاع الحيوي عبر التركيز على محاور عمل تواكب التطور المستمر لدبي كمركز رائد للإعلام، ومن أهمها الاستثمار في إنتاج المحتوى، والمجالات الإعلامية الجديدة ومن أبرزها الألعاب الإلكترونية بما تتمتع به من آفاق كبيرة للنمو على مستوى المنطقة والعالم.

دعم مستهدفات التطوير

من جهته، أكد سعادة محمد الملا أن "دبي للإعلام" حريصة على اقتناء وتوظيف أحدث تقنيات الصوت والصورة في مختلف أذرعها الإعلامية، وما تتيحه التكنولوجيا من حلول متطورة تدعم مساعي المؤسسة لتقديم محتوى متميز وعالي الجودة، وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع صُنّاع ومطوري تكنولوجيا وتجهيزات الإعلام حول العالم، معرباً عن تقديره للمكانة المتميزة التي تتمتع بها مجموعة "سوني" في هذا المجال على المستوى العالمي، وتطلع المؤسسة لتوثيق التعاون معها في المرحلة المقبلة، في ضوء جهودها المستمرة في مضمار تطوير منتجها الإعلامي سواء المرئي أو المسموع أو المطبوع وكذلك ما تقدمه من محتوى رقمي عبر منصاتها المختلفة.

وقال سعادته: "تمكنّا خلال هذا اللقاء من اكتشاف مسارات جديدة للتعاون مع واحدة من أكبر المجموعات العالمية الرائدة في مجال التقنيات الإعلامية، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة لمجموعة "سوني" سواء من ناحية التجهيزات الإعلامية أو على صعيد تبادل التجارب وإعداد الكفاءات التقنية، دعماً لتوجهات التطوير الطموحة التي تتبناها "دبي للإعلام" وتمضي فيها بقوة سعياً إلى تحقيق الريادة، بمحتوى متميز رفيع الجودة ".

تطور سريع

في الوقت ذاته، أشاد توشيموتو ميتومو، كبير المستشارين والنائب التنفيذي للرئيس ومدير الاستراتيجية في "سوني" بنهج دبي التنموي، وسعيها إلى تطوير إعلامها بأسلوب يواكب ما تشهده من تطور سريع في شتى المجالات، لاسيما كمركز عالمي للمال والأعمال، وكذلك كمركز إعلامي رئيس في المنطقة بمجتمع يضم آلاف الشركات ضمن مختلف التخصصات الإعلامية، وكبرى صُنّاع الإعلام إقليمياً وعالمياً، مُعرباً عن تقدير مجموعة "سوني" للأهداف الطموحة لمجلس دبي للإعلام وتطلعات المجموعة لاكتشاف وتفعيل مزيد من قنوات التعاون مع المجلس خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء من مجموعة "سوني": كوهي فوروكاوا، النائب الأول للرئيس وعضو مجلس الإدارة، ويوهي يابي، رئيس تطوير الأعمال الجديدة، إريك شونتارو، المدير التنفيذي للأعمال، وعدد من كبار موظفي المجموعة.

يُذكر أن "سوني"، التي يعود تاريخ تأسسيها إلى العام 1946 ومقرها الرئيس العاصمة اليابانية طوكيو، تتمتع بمكانة عالمية رفيعة في العديد من القطاعات وتشمل: الإعلام والشبكات، والموسيقى، والتصوير، وتكنولوجيا وخدمات الترفيه والاتصالات المحمولة، والألعاب الرقمية، ومنتجات والترفيه المنزلي والصوت، وحلول التصوير والاستشعار، كذلك تعمل أيضاً في مجال الخدمات المالية.

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