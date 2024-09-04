عبد الله حمدان بن دلموك يؤكد مكانة دولة الإمارات في المشهد التراثي

المصدر: البيان

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زار وفد من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث برئاسة سعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي، وعدد من مدراء الإدارات في المركز، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، في الفترة من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتجول الوفد يرافقهم عدد من المسؤولين عن المعرض، للتعرف على ما شهدته هذه الدورة من تطور وتنظيم حيث تعد الأكبر في تاريخ المعرض من ناحية المساحة وعدد الشركات المشاركة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التراثية والثقافية وورشات العمل.

واطلع سعادة عبد الله حمدان بن دلموك على المشاركة المتميزة للجهات الرسمية، التقى خلالها بعدد من المسؤولين عن الأجنحة والهيئات الحكومية في الدولة، وتبادل الأحاديث حول عدد من القضايا المشتركة في عالم التراث والثقافة، مشيدًا بما احتوته هذه المنصات من برامج ثقافية وتراثية ومبادرات، وثراء في الفعاليات المتنوعة التي تعكس مدى التطور الذي حققته الحركة الثقافية والتراثية في الدولة عبر عمل هذه الهيئات، والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لهذه المبادرات.

وعن هذه الزيارة قال الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: نتشرف بتواجدنا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الـ21، والذي يشهد تطورا مستمرًا عامًا بعد آخر، هذا المعرض الذي يعتبر جزء من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، والذي يعتبر ليس مجرد فعالية سنوية تجمع بين عشاق هذه الرياضات والأنشطة من مختلف أنحاء العالم، بل هو صورة حقيقية لاعتزاز بلادنا بماضيها وحاضرها، ورؤيتها وتطلعاتها إلى مستقبل أكثر رفعة وازدهار، من خلال سعيها للحفاظ على تراثنا الغني وصون الهوية الوطنية للدولة.

كما أثنى سعادته على جهود القائمين على المعرض، مشيدًا بمستوى التنظيم وما يعكسه من مستوى ثقافي للمجتمع.

وأكد أن دولة الإمارات تمتلك حراكا ونشاطًا متميزًا، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه الأنشطة التراثية تحمل في مضمونها قيم الاحترام والتعايش المتأصلة في تاريخ دولتنا، وعلى رأسها معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي بات من أهم الفعاليات المرتقبة على الأجندة العالمية.

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