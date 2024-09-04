إندونيسيا تمنح قائد العمليات المشتركة وسام"دارما يودها للدفاع"

المصدر: وام

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منح معالي برابوو سوبياتو وزير الدفاع الإندونيسي، سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة، وسام "دارما يودها للدفاع" (Dharma Yudha Defense Medal)، تقديرا لجهود سعادته المبذولة في تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الصديقين.

ويُعد الوسام أحد أرفع الأوسمة العسكرية في إندونيسيا، ويمنح لشخصيات عسكرية إندونيسية أو أجنبية، ساهمت في تعزيز استراتيجيات الدفاع والتعاون العسكري مع الدول الصديقة.

وقلد معالي الفريق دوني ايرماوان توفانتو الأمين العام لوزارة الدفاع الإندونيسية، الوسام لسعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة، بحضور عدد من كبار ضباط الجانبين.

وجرت مراسم التقليد في مقر وزارة الدفاع الإندونيسية في العاصمة جاكرتا.

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