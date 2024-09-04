ذياب بن محمد بن زايد: العمل الخيري متأصل في المجتمع الإماراتي قيادة وحكومة وشعباً

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، أن العمل الخيري متأصل في مجتمع الإمارات، ويعد جزءا لا يتجزأ من ثقافته وهويته الوطنية، التي ترسخت على يد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسين "رحمهم الله"، واليوم، تواصل دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تعزيز قيم العطاء والتضامن مع مختلف الشعوب والدول في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية.

كما أكد سموه، في كلمة له بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام، على الدور العالمي الرائد لدولة الإمارات في ترسيخ قيم الخير والبذل والعطاء لسعادة البشرية.

وقال سموه إن الإمارات تواصل من خلال الجهات والهيئات والمؤسسات المانحة، أداء أدوارها المؤسسية والمجتمعية في المجالات والقطاعات ذات الأولوية الإنسانية، بتوجيه واهتمام بالغ ودعم لا محدود من قادة دولة الإمارات "حفظهم الله"، وبمشاركة مجتمعية استثنائية واسعة.

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