نهيان بن مبارك يبحث مع وفد سنغافوري تعزيز قيم التسامح والتعايش عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش مع وفد من جمهورية سنغافورة تعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية عالمياً.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الشيخ نهيان بن مبارك بمجلسه في أبوظبي ماساجوس ذو الكفل، وزير التنمية الاجتماعية والأسرية الوزير الثاني للصحة والوزير المسؤول عن الشؤون الإسلامية في جمهورية سنغافورة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد السنغافوري إلى الدولة.

وتناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز قيم التسامح والتعايش، ووجهات النظر، وأفضل الممارسات المستخلصة من تجارب الدولتين في مجالات التسامح والتعايش.

وعقب اللقاء أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك عمق العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وحرص الدولتين على تنميتها بشكل مستمر، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وقال معاليه: «إن اللقاء شهد تبادلاً لوجهات النظر والتجارب والخبرات بين الجانبين في مجالات تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين البشر، وآثارها على حياة الفرد والمجتمع وكذلك العلاقات بين الدول، مؤكداً أنه استعرض أمام الضيف السنغافوري التجربة الإماراتية في مجال تعزيز التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، سواء على المستوى المحلي من خلال دور الوزارة في مبادرة شاملة تحمل عنوان الحكومة حاضنة للتسامح، بهدف تعزيز ثقافة التسامح داخل مؤسسات الدولة، أو عبر الوصول بالتسامح إلى المدارس والجامعات، وكافة فئات المجتمع الأخرى، بما في ذلك العمال والجاليات المختلفة».

وأشار إلى اهتمام وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعزيز قيم التسامح والتعايش ورعايتها، إيماناً منه بأهميتها في تلاحم المجتمع واستقراره ونهضته.

من جانبه عبر ماساجوس ذو الكفل عن عميق تقديره وشكره لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، مشيداً بحفاوة الاستقبال به، والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات بين الجانبين.

وأعرب عن أمله بأن يكون اللقاء تأسيساً لتعاون بين الجانبين في كل ما يتعلق بتعزيز ثقافة التسامح والتعايش على المستويين المحلي والعالمي.

وأشاد الضيف السنغافوري بعمق التجربة الإماراتية في مجال التسامح، والتي تتعدد صورها في مجالات مختلفة، بما يجعلها أكثر ثراء وتعاملاً مع الواقع، واحتراماً للجميع، وهو ما مكنها من تحقيق العديد من النجاحات.

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