«الإمارات للأبنية الخضراء» يقدّم برنامجاً تدريبياً في مجال الطاقة

المصدر: دبي - البيان

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وقّع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء مذكرة تفاهم مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة «RECREE» لتقديم برنامج شهادة «خبير معتمد في إدارة الطاقة» في دولة الإمارات. ويعد البرنامج الأول من نوعه في المنطقة العربية، والذي يقدّم شهادات مهنية للمديرين والمهندسين والفنيين العاملين في مجال الطاقة.

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج المتعمّق في مجال كفاءة الطاقة والمصمّم خصيصاً للمنطقة العربية، والذي تمّ اعتماده من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب خلال اجتماعهم الثاني والثلاثين في 31 مايو 2016، إلى تمكين صنّاع سياسات كفاءة الطاقة ومديري البرامج من تخطيط وتنفيذ برامج كفاءة الطاقة وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة.

تقنيات حديثة

كما سيتيح البرنامج للمشاركين الاطلاع على أحدث التقنيات في مجال الطاقة والوسائل الفعالة للحدّ من استهلاك الطاقة بكفاءة وفاعلية من حيث التكلفة، لتحقيق أهداف الطاقة بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لكفاءة الطاقة في المنطقة العربية.

مستقبل مستدام

وقال خالد بشناق، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء: «يكرّس مجلس الإمارات للأبنية الخضراء جهوده بالتعاون مع شركائنا للمساهمة في بناء مستقبل مستدام للجميع، حيث تأتي شهادة «خبير معتمد في إدارة الطاقة» التي تقدّم لأول مرة في الإمارات بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لتعزيز جاهزية المنطقة العربية لمعالجة تحدّيات أزمة الطاقة الحالية وضمان مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً واستدامة.

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