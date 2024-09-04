«تنفيذي الشارقة» يستعرض سير العمل في المشروعات التنموية

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وناقش المجلس ضمن أجندته عدداً من الموضوعات الحكومية المتعلقة بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية والاطلاع على سير العمل في المشروعات التنموية المتنوعة في مدن ومناطق إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على المخطط العام لمشروع مدينة الشارقة الرياضية الواقعة في المنطقة الوسطى والتي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة لخدمة الرياضيين في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وأصدر المجلس قراراً يقضي بنقل المهندس عبدالرحمن عبدالله محمد النقبي مدير بلدية مدينة كلباء إلى بلدية مدينة خورفكان وتعيينه مديراً لها.

كما أصدر المجلس قراراً يقضي بترقية الدكتور أحمد سعيد خميس المزروعي مدير إدارة مكتب وادي الحلو التابع لبلدية مدينة كلباء إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة وتعيينه مديراً لبلدية مدينة كلباء.

واطلع المجلس على عرض حول الوضع الاقتصادي في المنطقة الوسطى ومؤشرات نموه وتوفير الأنشطة التجارية التي تخدم المنطقة، واعتمد المجلس عدداً من التوصيات التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

واطلع على عرض حول منظومة الترقيات في دوائر وهيئات حكومة الشارقة والتي تمنح للكوادر الوظيفية التي تقدم أداءً مميزاً تسهم من خلاله في الارتقاء بالجهات التي ينتمون إليها وبما يعزز من مسيرة التنمية، وبلغ عدد المستفيدين من الترقيات خلال النصف الأول من العام الجاري 636 موظفاً في مختلف أنواع الترقيات، وتشكل منظومة الترقيات حافزاً للموظفين لتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والأداء المؤسسي، وتقدير جهودهم، وتعزيز الولاء الوظيفي. واطلع المجلس على عرض حول تأسيس منصة متكاملة لربط البيانات الخاصة بمنظومة الموارد البشرية في إمارة الشارقة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بما يسهم في دعم اتخاذ القرارات، وتسهيل تقديم الخدمات ومتابعة الأداء.

واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، ووجه بإحالته إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاستكمال دورته التشريعية.

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