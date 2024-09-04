ضاحي خلفان يلتقي أحد الكوادر الشبابية المواطنة ويشيد بإنجازاته

المصدر: دبي - البيان

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التقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في مكتبه، المهندس أحمد سالم المطوع، الحاصل على المركز الأول بجائزة التميز للشباب العرب للذكاء الاصطناعي، والذي فاز مشروعه كأفضل مشروع ذكاء اصطناعي على مستوى الوطن العربي.

واطلع معاليه على عدد من المشاريع والابتكارات التي فاز بها المهندس المطوع، وحصل من خلالها على العديد من الجوائز، وشهادات التقدير، ومنها مشروعه الفائز الذي يتمثل في طرق التفاعل بين البشر والتكنولوجيا من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة، والذي يُعد من الابتكارات الرائدة التي تهدف إلى إحداث تحول نوعي.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بالإنجازات التي حققها المهندس المطوع، وتمنى له التوفيق. حضر اللقاء اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام.

يذكر أن المهندس أحمد سالم المطوع، هو طالب في مرحلة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، وحاصل على بكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة أنظمة الروبوتات الميكاترونيكس، ودبلوم في الذكاء الاصطناعي، ودبلوم في الأمن السيبراني، كما حصل على لقب سفير يونيسيف لليافعين للتغير المناخي.

وذكر المطوع أن مشروعه يسعى إلى تحقيق رؤية الإمارات 2071 عبر تمكين الأفراد والمؤسسات من التواصل بسلاسة وفعالية، مما يعزز مكانة الدولة كدولة رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا على المستوى العالمي، ويمثل المشروع خطوة جوهرية في دعم أهداف التنمية المستدامة، حيث يساهم في تحسين جودة التعليم من خلال توفير أدوات تعليمية مبتكرة.

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