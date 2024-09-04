«قانونية دبي» تحقق 44.3 % في التسوية الودية العام الماضي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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حققت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي نسبة 44.3 % في مساعي التسوية الودية من إجمالي المنازعات الحكومية التي تلقتها قبل لجوء مقدميها إلى القضاء في 2023، وذلك من خلال 535 جلسة عقدتها مع أطراف الشكاوى التي تلقتها.

وبحسب تقرير صادر عن الدائرة لجهودها في بذل مساعي التسوية الودية، تعاملت «قانونية» دبي في هذا الشأن مع 1318 استفساراً إلكترونيّاً وهاتفيّاً، وفقاً للقنوات التي تتيحها للتواصل مع متعامليها بـ 6 لغات مختلفة، والتي تعكس التنوع في أدوات التواصل اللازمة لإجراء التسوية، والوصول إلى توافق وحل ودي للنزاع، وتجنُّب اللجوء للتقاضي قدر الإمكان.

وذكر التقرير أنه تحقيقاً لمستهدفات الدائرة في ممارسات التسوية الودية، وتأكيداً على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية في هذا الشأن، فإنه بين عامي 2022 - 2023 تم إنهاء وتسوية 152 شكوى، فور تلقي الدائرة تلك الشكاوى، دون الحاجة إلى مباشرة إجراءات تسجيل الشكوى، وذلك وفق آلية سريعة استحدثتها الدائرة لتحقيق العدالة الناجزة، من خلال تحديد منسق اتصال لدى كل جهة حكومية، يتم التعامل معه بصفة مستمرة، لسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة.

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية، إن ممارسات الدائرة في بذل مساعي التسوية الودية، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع في حيادية وشفافية الإجراءات الحكومية، وترسيخ الثقة في المنظومة القانونية الفاعلة في حكومة دبي، فضلاً عن تقليل المنازعات الحكومية المعروضة على الجهات القضائية، وتوفير الوقت والجهد المستغرقين في ذلك، وتفادي تكاليف المنازعات التي قد يتكبدها أطراف الادعاء أمام القضاء، ويأتي ذلك كله تعزيزاً لدور الدائرة في ترسيخ ثقة المجتمع في المنظومة القانونية في إمارة دبي.

وأوضح المستشار صلاح بن كلبان، مدير إدارة المنازعات والدعاوى الحكومية، أن الدائرة وفقاً لأحكام قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته، وبموجب قانون إنشائها رقم (32) لسنة 2008، تختص بتلقي الشكاوى والدعاوى التي ترد ضد الجهات الحكومية والسعي لتسويتها وديّاً، من خلال عملية تفاوض تهدف إلى حل النزاع بين أطرافه، ويقوم من خلالها كل طرف بتقديم حلول للوصول إلى تسوية ودية للنزاع، مشيراً إلى حرص الدائرة المستمر على تأهيل فريق عملها لامتلاك مهارات وفنيات الوسيط المحترف، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

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